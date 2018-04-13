Постпред Сирии при ООН заявил о полном содействии миссии ОЗХО

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что сирийские власти оказали полное содействие миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для работы в регионе, передает РИА «Новости».

«Мы оказали полное содействие команде [ОЗХО] и их транспарентной работе. Они должны начать работу через несколько часов», — сказал Джаафари во время выступления на заседании Совбеза ООН.

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Он отметил, что эксперты начнут работу через несколько часов.

Ранее источник сообщал, что эксперты ОЗХО прибыли в столицу Ливана Бейрут, оттуда они поедут в Сирию. Также ранее сообщалось, что миссия ОЗХО начнет расследование предполагаемой химатаки в субботу, 14 апреля.