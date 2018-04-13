Минобороны: провокация в Сирии была осуществлена под давлением Лондона

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с якобы химическим оружием в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Великобритании. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых «Белых касок» оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации. Белым Каскам указывалось, что именно с 3-го по 6-е апреля боевиками «Джейш аль-Ислам» будет проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска. Это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой белокасочники должны будут воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Конашенков рассказал о доказательствах провокации с химоружием в Сирии.