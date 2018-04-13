Постпред США при ООН заявила о 50 химатаках в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что по подсчетам Соединенных Штатов власти Сирии за годы гражданского конфликта применили химическое оружие не менее 50 раз, передает РИА «Новости».

«По оценке США, [президент Сирии Башар] Асад применял химическое оружие в сирийской войне по меньшей мере 50 раз. По оценкам общественности — до 200 раз», — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

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Власти Сирии отрицают применение химического оружия.

Ранее Белый дом США заявлял, что президент страны Дональд Трамп изучает разведданные, чтобы принять решение по Сирии. Также ранее глава комитета сената США по международным делам Боб Коркер сказал, что Трамп осознал ошибку с ранним выводом американских войск из Сирии.