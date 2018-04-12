Сенатор США: Трамп осознал свою ошибку по Сирии

Глава комитета сената США по международным делам Боб Кокер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознал, что быстрый вывод американских войск из Сирии был бы ошибкой, передает РИА «Новости».

«Я был разочарован, когда было сделано заявление, что мы уйдем из Сирии незамедлительно. Это оказало на них [Сирию] влияние, что привело к химатаке, которую они совершили. И потом [глава Пентагона Джим] Мэттис и другие встретились с президентом, и он осознал, что резко уйти из Сирии было ошибкой», — сказал Коркер.

В начале апреля сообщалось, что Трамп потерял интерес к Сирии. Однако после предполагаемой химической атаки в сирийской Думе он неоднократно заявлял, что США нанесут удар по Сирии.