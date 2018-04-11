Порошенко распорядился провести военный парад на Крещатике

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предусматривающий проведение военного парада в Киеве на Крещатике 24 августа в годовщину независимости Украины, сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск на улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве.

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Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, а также молебнов за Украину.

Ранее Порошенко в поздравлении к Пасхе отметил, что самые тяжелые испытания для Украины остались в прошлом.