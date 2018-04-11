Попавшие под обстрел журналисты рассказали подробности случившегося в Сирии

Попавшие под обстрел в Сирии российские журналисты рассказали подробности произошедшего, сообщает РИА «Новости».

«Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными – все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух», — рассказал РЕН ТВ военный корреспондент телеканала Валентин Трушнин.

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По его словам, боевики сорвали флаг, а местные жители начали кидать в них камнями, началась перестрелка.

«В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус… Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — рассказал Трушнин.

Ранее в Минобороны России заявили, что автобус с российскими журналистами был обстрелян неизвестными.