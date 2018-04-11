Песков: выдуманная химатака в Сирии не может быть поводом для силовых действий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в сирийской Думе не может быть поводом для силовых действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий», — сказал Песков.

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Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек обратились в медучреждения с симптомами химического отравления после предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.