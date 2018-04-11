Генштаб: обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что обстановка в пригороде Дамаска Восточная Гута полностью стабилизировалась. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась. В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60 тысяч человек», — сказал Познихир.

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Ранее в Минобороны России заявили, что из Думы в Восточной Гуте за сутки вывели более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей. Они перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо.

В ведомстве также добавили, что обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены.