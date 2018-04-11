Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Об этом он написал в твиттере.

«Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты. — «Газета.Ru») придут: славные, новые и «умные»!, — написал Трамп.

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Он также заявил, что России не стоило становиться партнером с «животным», которое «убивает газом своих людей и наслаждается этим». Под «животным» американский президент имел в виду сирийского лидера Башара Асада.

Ранее США пообещали подумать над ответом на якобы химическую атаку в сирийской Думе. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, призвал США не идти на военную авантюру в Сирии.

Позднее СМИ сообщили, что Трамп вместе с советниками раздумывает над более мощным ударом по Сирии, чем в апреле 2017 года.