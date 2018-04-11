США не верят, что Россия может честно сотрудничать с ОЗХО по химатакам Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выступили против российской резолюции по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, так как власти России изначально сомневались в реальности инцидента в Сирии, передает РИА «Новости».

«Россия включила несколько предложений в свой проект, которые весьма проблематичны. Также она [Россия] пытается скомпрометировать международное расследование. Резолюция сажает Россию и режим [президента Сирии Башара] Асада на место водителя, чтобы заниматься подготовкой миссии [ОЗХО] по установлению фактов. Нам предложено поверить в то, что то самое правительство, которое говорит, что все, что касается Думы, это фэйк, будет работать в духе доброй воли с ОЗХО», — сказала Хейли на заседании Совбеза ООН.

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Также она заявила, что в проекте резолюции был заложен «микроменеджмент» деятельности экспертов ОЗХО — по ее словам, в проекте предписывалось, «куда следователям надо идти».

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят. Также Совбез не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии.