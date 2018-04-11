Евроконтроль предупредил о возможных авиаударах в Сирии в ближайшие сутки

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) выпустила предупреждение об опасности полетов в Восточном Средиземноморье, так как в ближайшие трое суток могут произойти авиаудары в Сирии, передает Reuters.

«Необходимо с должным вниманием отнестись к планированию полетов в Восточном Средиземноморье/зоне РПИ Никосии», — заявили в Евроконтроле.

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В организации предупредили, что в данный промежуток времени могут быть использованы ракеты воздух-земля и крылатые ракеты, а также со сбоями может работать радиооборудование. Отмечается, что нестабильная ситуация в регионе спровоцирована спорами США и России, которые возникли из-за разных точек зрения на инцидент с использованием химоружия в сирийской Думе.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят. Также Совбез не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии.