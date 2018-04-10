Аэропорты Москвы закроют на время репетиции Парада Победы

Аэропорты Москвы временно закроют из-за репетиций Парада Победы 11 и 13 апреля, передает агентство городских новостей «Москва».

Об этом заявили в пресс-службе ФГУП «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации».

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«В связи с репетициями воздушной части Парада Победы, который пройдет 9 мая в Москве, Госкорпорацией по ОрВД 11 и 13 апреля будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе ряда аэропортов московской зоны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в районах аэропортов Внуково и Остафьево будет закрыто воздушное пространство с 10:40 до 11:10, а в районах аэропортов Домодедово и Жуковский с 10:45 до 11:05.

В ведомстве также добавили, что аэропорт Шереметьево данные ограничения не затронут.

Ранее в Минобороны России рассказали о новой технике на Параде Победы.