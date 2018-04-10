МИД Саудовской Аравии прокомментировал сообщения о химатаке в Сирии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что виновные в предполагаемой химической атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом. Об этом сообщает Reuters.

«Наша позиция заключается в том, что виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказал министр.

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Он также добавил, что Саудовская Аравия пока не будет принимать ответных военных мер на предполагаемую химатаку в Сирии.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «ясными и очень четкими» доказательства применения химического оружия в Сирии.

Также сообщалось, что голосование по резолюции США о химатаках в Сирии может пройти во вторник, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.