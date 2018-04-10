Трамп и Макрон обсудили «зверское применение химического оружия» в Сирии

Президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп сегодня [9 апреля] провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о продолжении координации совместной деятельности по ответу на зверское применение химического оружия в Сирии 7 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что голосование по резолюции США о химатаках в Сирии может пройти во вторник, 10 апреля. Также ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку и заявил, что у Соединенных Штатов есть «очень хорошие ответы» на вопрос, кто несет ответственность за применение химического оружия. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.