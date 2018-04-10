СМИ: российские самолеты сблизились с эсминцем США у берегов Сирии

Над американским эсминцем USS Donald Cook как минимум четыре раза пролетали российские боевые самолеты. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Согласно изданию, эсминец в данный момент находится на расстоянии в 100 км от сирийского города Тартус, где располагается военно-морская база России.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химатаку в Сирии. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.