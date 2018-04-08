Трамп обсудил с премьер-министром Ирака ускорение кампании против ИГ

Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, передает Reuters.

В Белом доме сообщили, что темой переговоров стала ситуация в Сирии на фоне сообщений о предполагаемом применении химического оружия в Восточной Гуте.

Реклама

Отмечается, что Трамп также обсудил с иракским премьером ускорение кампании по уничтожению остатков сил террористической группировки «Исламское государство».

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии назвали фальшивкой заявления о химатаке в Сирии. В МИД России назвали «лживыми домыслами» сообщения о химатаке в Восточной Гуте.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.