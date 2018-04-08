Косачев связал раскрутку вброса о химатаке в Сирии с делом Скрипаля

Фейк о якобы химической атаке в Сирии и заявления о причастности к ней России «как нельзя кстати» для Вашингтона, поскольку дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля «плывет». Об этом глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев написал в фейсбуке.

«Очередная раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии подтверждает мысль о том, что медийная «капитализация» «дела Скрипалей» будет продолжаться и далее», — отметил Косачев.

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По словам сенатора, Вашингтону удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов.

«За очередным вбросом «фейкмейкеров» вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск. Но США, конечно же, спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше «плывет», — написал Косачев.

Ранее СМИ сообщили, что при газовой атаке в Восточной Гуте погибли 70 человек. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт указала на причастность России к инциденту.

При этом Россия опровергла применение химического оружия в Восточной Гуте.