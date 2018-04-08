США призвали Россию помочь предотвратить новые химатаки в Сирии

США призвали Россию помочь предотвратить дальнейшие химатаки в Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

«Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в заявлении.

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При этом США вновь косвенно обвинили власти Сирии и Москву в неподтвержденных нападениях с использованием химоружия.

«Эти сообщения, если они подтвердятся, вселяют ужас и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества… Режим Асада и поддерживающие его должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвратить. Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — заявила Науэрт.

Ранее сообщалось, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек.