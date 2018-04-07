Япония представила первое подразделение морского десанта с войны

Силы самообороны Японии впервые с окончания Второй мировой войны пополнились подразделением морского десанта быстрого размещения, передает Reuters.

Сообщается, что решение о введении Бригада быстрого размещения амфибийных сил было принято с целью оказания противодействия оккупации островов в Восточно-Китайсом море, которые, по мнению Токио, находятся под угрозой со стороны Китая.

Реклама

«Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита наших островов стала критической обязанностью», — сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото.

Ожидается, что 1,500 японских морских пехотинцев будут размещены на острове Кюсю. В дальнейшем их планируется передислоцировать на Окинаву.

Ранее сообщалось, что Япония закупит более 20 американских истребителей.