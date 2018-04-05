СМИ узнали о «беспрецедентной уступке» Москвы в поставках С-400 Турции

Москва пошла на «беспрецедентную уступку» для Турции, ускорив поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поставки комплексов С-400 для Турции перенесены на июль 2019 года, хотя первоначально передача планировалась на март 2020-го. Такое решение было принято после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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По данным газеты, вопрос об ускорении реализации этого контракта был одним из ключевых во всей переговорной повестке Путина в Турции. Высокопоставленный военный источник издания подчеркнул, что такая уступка «в какой-то степени беспрецедентна».

«Исполнение контракта в столь сжатые сроки демонстрирует высокий уровень наших отношений», — заключил он.

Газета указывает, что новые сроки поставки комплексов для производителя — концерна ВКО «Алмаз-Антей» — проблемой стать не должны, так как Минобороны в 2018 году должно получить большую часть ранее законтрактованных ЗРС.

Ранее о переносе срока поставок С-400 сообщил замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.