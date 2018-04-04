В Неваде разбился истребитель F-16
В американском штате Невада разбился истребитель F-16, сообщает Fox News.
Инцидент произошел на военно-воздушной базе ВВС США «Неллис». По словам местных чиновников, самолет рухнул во время тренировочного полета.
В настоящее время спасатели разыскивают пилота.
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Причины крушения пока неизвестны.
В феврале министр обороны Японии Ицунори Онодэру заявил о возгорании двигателя американского истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава в префектуре Аомори.
Сообщается, что пилот истребителя, заметив возгорание, сбросил в озера Огавара два топливных бака, после чего вернулся на базу.
По словам рыбаков, которые занимались промыслом моллюсков, баки упали в 400 метрах от одной из рыболовецких шхун и подняли столб воды до 15 метров.