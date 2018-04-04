Экс-министр обороны Украины прокомментировал планы по «походу на Ростов»

Бывший министр обороны Украины Евгений Марчук прокомментировал заявления с призывом к вооруженным силам страны «идти до Ростова-на-Дону», передает ZIK.

«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами», — сказал Марчук, назвав подобные идеи «патриотической иллюзией».

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В частности, он указал на отсутствие у украинской армии необходимых резервов и подготовки для подобной операции. Марчук также отметил, что для реализации подобных планов необходимо перестроить структуру войск из оборонительной в наступательную, так как в России украинских военных встретят «уже не трактористы и комбайнеры».

Ранее сообщалось, что госпогранслужба Украины пообещала задерживать все выходящие из Крыма суда.