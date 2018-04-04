Американские СМИ назвали дизайн нового российского корвета гениальным

В статье американского издания The Drive назвали дизайн нового российского корвета проекта 22160 «достаточно гениальным».

Отмечается, что инновационный и компактный дизайн таких патрульных судов позволит нанести мощный боевой удар. Они могут оставаться в море в течение 60 дней и проходить до шести тысяч морских миль, а экипаж корабля может достигать 80 человек. При этом корабль пригоден для выполнения разнообразных задач, начиная от борьбы с пиратством и до поддержки крупных ударных операций.

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«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов», — говорится в материале.

Как сообщается, кроме стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пространство под вертолетной площадкой, которое может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов «Калибр».

Ранее сообщалось, что страны Балтии попросят у Трампа больше войск и техники для сдерживания России.