В Восточной Гуте нашли цеха по производству мин и взрывчатки

Начальник Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что сирийская армия нашла в освобожденных от боевиков населенных пунктах Замалька и Сакба в Восточной Гуте склады с боеприпасами, а также цеха по производству мин и взрывчатки, передает РИА «Новости».

«В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. Второго апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки», — сказал Евтушенко.

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Военный отметил, что в Замальке найдены около 3 тыс. гранат, более 500 мин и компоненты из Саудовской Аравии для изготовления взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что из Восточной Гуты вывели всех боевиков.