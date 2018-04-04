Трамп приказал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой

Программа президента США Дональда Трампа по предотвращению нелегальной иммиграции из Мексики предполагает мобилизацию сил американской армии, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Об этом Трамп заявил на заседании в Белом доме, в котором, в частности, принимал участие министр обороны США Джеймс Мэттис. Для охраны границы президент приказал мобилизовать Национальную гвардию Соединенных Штатов.

Ранее Трамп объявил о «смерти» программы по защите иммигрантов.