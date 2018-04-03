Трамп: США не успокоятся, пока с ИГ не будет покончено

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не успокоятся, пока в Ираке и Сирии не будет покончено с «Исламским государством». Об этом сообщает CNN.

«Коалиция (во главе с США по борьбе с ИГ) освободила почти 100% территории, которую когда-то удерживала ИГ в Сирии и Ираке. Мы не успокоимся, пока с ИГ не будет покончено», — сказал Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.