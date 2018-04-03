Россия и Сирия организовали возвращение мирных жителей в Восточную Гуту

Начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что российские военные совместно с сирийскими правительственными войсками организовали возвращение мирных жителей в Восточную Гуту, передает РИА «Новости».

«В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов и первоочередных задач восстановления инфраструктуры для скорейшего воз­вращения мирных жите­лей», — сказал Евтушенко.

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По словам военного, на сегодняшний день в Восточную Гуту вернулись более 40 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что более 154 тысяч человек покинули Восточную Гуту.