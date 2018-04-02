В Румынии американские военные задержаны за драку у ночного клуба

Семь американских военнослужащих с базы Девезелу задержаны в Румынии за драку и сопротивление полиции, сообщает портал Digi 24.

Инцидент произошел в городе Крайове на юге страны. Отмечается, что военнослужащие, употребив большое количество алкогольных напитков, покинули клуб, не заплатив. После спора с охраной на выходе завязалась драка.

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Кроме того, военные, по информации портала, применили силу к сотрудникам полиции, прибывшим на место с целью урегулировать конфликт. В результате инцидента военные в наручниках были доставлены в участок.

Пять из них получили штрафы за нарушение общественного порядка.