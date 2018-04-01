Восточную Гуту покинули 100 мирных жителей

Сто мирных жителей за сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин, передает РИА «Новости» заявление начальника Центра по примирению Юрия Евтушенко.

«За сегодняшний день район покинули 100 мирных жителей, а с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 тысяч 330 человек», — сказал он.

По словам Евтушенко, гуманитарный коридор «открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей».