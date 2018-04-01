Из Восточной Гуты вывели всех боевиков

Из сирийской Восточной Гуты выведены все боевики группировки «Фейлак Ар-Рахман», передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС России успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман», — говорится в заявлении Центра.

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Сообщается, что всего выведено 41126 боевиков, включая членов их семей. Их доставили в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб». По данным Центра, во время операции были освобождены 34 заложника.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от террористов все города Восточной Гуты.

Террористическая группировка «Фейлак Ар-Рахман» запрещена на территории России.