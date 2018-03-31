Генсек ООН призвал расследовать гибель людей в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию гибели людей при столкновениях в секторе Газа, передает Reuters.

«Он также призывает всех, кого касается этот конфликт, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим жертвам», — сказал представитель генсека Фархан Хак.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия подтверждает готовность принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров после столкновений в Газе.