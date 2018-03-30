Кремль напомнил о негативных последствиях поставок американского оружия на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на негативные последствия, к которым приведут поставки США летального оружия Украине, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что США планируют выделить $200 млн на военную помощь Украине.