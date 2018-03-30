В армию призовут россиян, не прошедших военную службу по состоянию здоровья

Врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский рассказал, что примерно 3 тыс. человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной этого года. Об этом он заявил в интервью газете «Красная звезда».

Речь идет о россиянах, освобожденных от службы по состоянию здоровья, на позже улучшивших свое физическое состояние и стремящихся служить. В настоящее время законодательство позволяет им быть призванным.

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«Двадцать девятого декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.

Ранее Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.