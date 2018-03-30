Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»

Кадр из презентации ракетного комплекса «Сармат» во время послания президента России... «Россия-24»/YouTube.com

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Как отмечается, данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.

Ранее в Минобороны заявили, что на космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».