Минобороны опубликовало видео испытания ракеты «Сармат»
Министерство обороны России опубликовало видео испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Как отмечается, данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты.
Ранее в Минобороны заявили, что на космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».