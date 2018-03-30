Наследный принц Саудовской Аравии заявил о возможной войне с Ираном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Мы должны избежать военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном», — сказал принц.

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Он также призвал международное сообщество к более жестким санкциям против Ирана, чтобы избежать военного конфликта в регионе.

Ранее Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассказал, когда в Саудовской Аравии появится ядерное оружие.