Минобороны: 23 иностранных самолета провели разведку у границ России
В Минобороны России заявили, что за прошедшую неделю 23 иностранных самолета вели разведку у российских границ. Об этом пишет газета «Красная звезда».
«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — отметили в ведомстве.
При этом военнослужащим дежурных сил ПВО шесть раз приходилось осуществлять вылеты для перехвата и сопровождения иностранных бортов.
Ранее сообщалось, что 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России.