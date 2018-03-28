Россия предложила на экспорт «Викинга»

«Рособоронэкспорт» впервые предложил зарубежным заказчикам новейший зенитный ракетный комплекс «Викинг» (типа ЗРК «Бук-М3»), передает РИА «Новости».

Как сообщил замегендиректора компании Сергей Ладыгин, дальность стрельбы «Викинга» увеличена в 1,5 раза по сравнению с предшественником.

Реклама

«Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс «Викинг», сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов «Бук», представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия», — сказал Ладыгин,.

Отмечается, что ЗРК «Викинг» получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО.