Российские истребители впервые отразили учебную атаку в Арктике

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что самолеты камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота впервые отразили атаку условного врага в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского АО», — сказал Воскресенский.

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По легенде, ВВС предстояло поразить самолеты условного противника на заданном рубеже до начала бомбардировки. В рамках учений с аэродрома на Камчатке по тревоге вылетели два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31.

«При выполнении этой задачи камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-7», — отметил Воскресенский.

Ранее СМИ сообщали, что российские самолеты выследили подлодки НАТО в Арктике.