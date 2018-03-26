Более шести тысяч боевиков покинули Восточную Гуту

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что за два дня Восточную Гуту покинули более 6,4 тысячи боевиков и членов их семей, все они доставлены в зону деэскалации Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего за два дня гуманитарной операции из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 6 440 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Евтушенко.

Ранее в Минобороны России заявили, что 988 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту.