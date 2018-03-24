Американские СМИ назвали ракетоносец Ту-160 «кошмаром НАТО»‍

Издание The National Interest назвало новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160M худшим кошмаром НАТО.

По мнению эксперта издания, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации, сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2.

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«В отличие от американских бомбардировщиков B-2 «Спирит» или B-21 «Райдер», российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого (средствами ПВО) воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения», — отметил он.

Обозреватель также подчеркнул, что обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обоснованным решение о модернизации Ту-160М.