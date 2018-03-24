Минобороны: на всех стратегических направлениях созданы группировки крылатых ракет

Начальник Генштаба ВС — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в стране созданы группировки крылатых ракет на всех стратегических направлениях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что последний опыт локальных боевых действий, в том числе операция в Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.

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«Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», — сказал Герасимов.

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