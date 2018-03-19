Наследный принц Саудовской Аравии рассказал, когда в стране появится ядерное оружие

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что в стране может появиться ядерное оружие в качестве ответа на аналогичные действия Ирана. Об этом сообщает NBC News.

«В Саудовской Аравии не хотят обзаводиться ядерной бомбой, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, то и мы последуем по этому пути так скоро, как это возможно», — цитирует издание слова Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

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Об иранской проблеме наследный принц высказался во время второго официального визита в США. Он состоялся менее чем за месяц перед тем, как конгресс Соединенных Штатов будет в очередной раз рассматривать сделку с Ираном о ядерном оружии.

В 2017 году сообщалось, что Мухаммед ибн Салман Аль Сауд назвал верховного лидера Ирана «новым Гитлером».