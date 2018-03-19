В Минобороны рассказали, как проголосовали на выборах военные в Сирии

Все российские военные, находящиеся на сирийской территории, на выборах проголосовали за действующего президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.ru».

«По итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеней все 100 процентов голосов были отданы за президента России Владимира Путина», — говорится в заявлении.

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Также отмечается, что явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персона в регионе составила 99,2%.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал 99,83% протоколов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.