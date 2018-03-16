В Минобороны рассказали о контрактах на 3 трлн рублей

Минобороны заключило контракты с предприятиями ОПК на 3 трлн руб. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

«На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на более чем 3 трлн рублей. Сегодня армия де-факто является крупнейшим заказчиком на новые высокотехнологичные изделия, производство которых опирается на широкий круг предприятий и практически всегда требует кооперации ОПК с гражданскими отраслями», — сказала Шевцова.

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По ее словам, предприятия, которые исполняют гособоронзаказ, возвращают значительную часть полученных средств в бюджет в виде налогов.

«За последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты России 481 млрд рублей налогов. Еще 444 млрд пошло на зарплату и 121 млрд – в Пенсионный фонд», — добавила Шевцова.

Ранее в Минобороны назвали лидеров голосования за названия нового вооружения.