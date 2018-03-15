Восточную Гуту покинули более 11 тысяч мирных жителей

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что Восточную Гуты с начала действия гуманитарной паузы вышли более 11 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К настоящему моменту район Восточная Гута покинули почти 11 тыс. человек, люди продолжают прибывать. Сирийские правительственные силы при содействии Центра по примирению враждующих сторон занимаются их размещением во временных пунктах приема», — сказал Золотухин.

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Ранее в Минобороны России заявили, что ситуация в сирийской Восточной Гуте, особенно в северной части провинции — городе Дума — стабилизировалась.

В ведомстве также отметили, что гуманитарная пауза в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд.