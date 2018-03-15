Создатель «Новичка»: опытные образцы вещества могли быть у многих стран

Ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил, что вещество могло быть получено руководством разных стран, несмотря на то, что оно производилось только в СССР и России, передает «Радио Свобода».

«Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России», — сказал Мирзаянов.

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По его словам, для того, чтобы британские следователи могли определить тип вещества, которым был отравлен Скрипаль с вероятностью 96%.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании потребовал от России «заткнуться».