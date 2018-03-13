Спецпредставитель ОБСЕ назвал желаемую дату окончания конфликта в Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик выразил надежду, что стороны конфликта в Донбассе смогут «поставить точку в течение этого года». Об этом он рассказал в интервью белорусскому порталу tut.by.

«И сейчас я действительно надеюсь, что стороны проявят политическую волю, и мы совместно сможем, наконец-то, поставить точку в этом конфликте в течение этого года», — сказал Сайдик.

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Также он заявил, что если бы у него и организации не было надежды на разрешение конфликта, то в этом случае «надо было бы паковать чемоданы и возвращаться домой».

«С моей точки зрения, альтернативы Минску нет. Это самое подходящее место для проведения переговоров в настоящем формате трехсторонней контактной группы. Как известно, в переговорах также участвуют эксперты от ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Я не думаю, что перенос переговорной площадки мог бы положительно отразиться на результативности процесса», — подчеркнул Сайдик во время ответа на вопрос о важности нынешней площадки по мирным переговорам.

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