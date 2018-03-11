МиГ-31 модернизировали параллельно с разработкой ракеты комплекса «Кинжал»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что модернизация МиГ-31 проходила параллельно с разработкой гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал». Об этом он написал в твиттере.

«В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», — заявил Рогозин.

Ранее Минобороны России опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».