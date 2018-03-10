Командир ВСУ рассказал о мечте дойти до Москвы

Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что конфликт в Донбассе должен закончиться «как минимум» на границе Украины и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналиста, Сухаревский также добавил, что лично ему хотелось бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы — до станции метро «Сухаревская», таким образом он намекнул на свою фамилию.

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Проводивший интервью журналист отметил, что мечта командира выглядит не очень реалистичной.

Ранее украинский блогер Мартин Брест рассказал о планах президента страны Петра Порошенко «быстро зачистить» Донбасс.