Стали известны имена погибших при крушении Ан-26 в Сирии

В распоряжении «Газеты.Ru» оказался список российских военнослужащих, предположительно находившихся на борту потерпевшего крушение в Сирии 6 марта российского транспортного самолета Ан-26.

Среди погибших:

командир экипажа, майор Смирнов С. Г

старший лейтенант Сафронов Д. В.

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старший лейтенант Панов М. А.старший лейтенант Алтунин К. Н.сержант Осипкин А. В.старший сержант Епифановкапитан 1 ранга Сачук А. Н.капитан 1-го ранга Моисеев М. А.полковник Федун С. В.майор Морозов А. Л.старший сержант Лушков С. В.прапорщик Григорьев М. А.капитан Горбань К. А.капитан Гайдарханов Э. С.младший сержант Белов А. И.старший сержант Богатырев З. М.майор Маунев М. И.капитан Пыленок А. А.капитан Шейнцвит С. В.старший прапорщик Грабовский С. В.майор Чагин Е. В.капитан Труфанов А. В.майор Кукушкин Д. И.старший лейтенант Шевченко А. А.ефрейтор Коломойцев И. К.майор Микрюков В. В.капитан медицинской службы Распутин Н. Б.сержант Сереженков Е. А.младший сержант Чапдаров Б. Р.старший лейтенант Левчук Г. С.

Также сообщается, что на борту самолета находился генерал-майор Еремеев В. Г. (по другим данным, В. В.).

Официального подтверждения данного списка пока нет. В пресс-службе Минобороны «Газете.Ru» сказали, что у них нет данных, существует или нет официальный список.

Ранее в Минобороны уточнили число погибших при крушении Ан-26 в Сирии.